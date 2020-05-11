Тактаров оценил шансы Нурмагомедова выиграть бой у Гейтжи

https://static.news.ru/photo/2f24207a-931a-11ea-8625-fa163e074e61_660.jpg Олег Тактаров Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Актёр и бывший российский боец UFC Олег Тактаров оценил шансы соотечественника Хабиба Нурмагомедова на победу в титульном бое против американца Джастина Гейтжи. По его словам, многое решит психология.

На каком-то сопернике ты психологически зацикливаешься. Соперник может быть не самым сильным для тебя, но ты просто на нём зацикливаешься и это многое решает и даже мешает, — объяснил Тактаров в интервью Sport24.

Он считает, что Гейтжи является дисциплинированным спортсменом, а значит, можно знать, на что настраиваться и чего от него ожидать. Гейтжи молод, ему всего 31 год. Американец может оказаться неприятным соперником для Нурмагомедова, отметил Тактаров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенсационная победа Джастина Гейтжи над Тони Фергюсоном запутала ситуацию в лёгком дивизионе UFC до предела. Менеджеры организации теперь имеют множество вариантов сценариев дальнейших поединков. До титульного боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и Гейтжи UFC может провести ещё несколько других поединков и заработать на этом миллионы.