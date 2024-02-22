Стал известен следующий соперник боксера Папина Боксер Алексей Папин 8 марта в Майкопе встретится с Остином Ннамди

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Алексей Папин

Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин свой следующий бой проведет 8 марта в Майкопе (Республика Адыгея) против нигерийца Остина Ннамди, сообщает корреспондент NEWS.ru. Поединок будет рассчитан на 10 раундов.

Папин — бывший первый номер рейтинга WBC и экс-обладатель пояса IBF International. В своем предыдущем бою 36-летний россиянин единогласным решением судей проиграл соотечественнику Сослану Асаброву.

В активе Папина 15 побед (13 — нокаутом) и два поражения. Его соперник одержал семь побед и потерпел четыре поражения.

Также в рамках шоу в Майкопе состоится реванш между российскими боксерами Аланом Хугаевым (17-0, КО 9) и Вадимом Лубсановым (8-3, КО 1). Эти спортсмены встречались в июне 2023 года в Самаре, когда раздельным решением судей победу одержал Лубсанов.

19 февраля сообщалось, что российский боксер, серебряный призер Европейских игр — 2019 Харитон Агрба 3 марта проведет бой в Сочи против мексиканца Хосе Мигеля Боррего за звание претендента на профессиональный пояс Международной ассоциации бокса (IBA).