Российский боксер Агрба проведет бой за звание претендента на пояс IBA 3 марта Харитон Агрба проведет бой в Сочи против мексиканца Хосе Мигеля Боррего

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Харитон Агрба

Российский боксер, серебряный призер Европейских игр — 2019 Харитон Агрба 3 марта проведет бой в Сочи против мексиканца Хосе Мигеля Боррего за звание претендента на профессиональный пояс Международной ассоциации бокса (IBA), сообщает корреспондент NEWS.ru. Десятираундовый поединок пройдет в весе до 67 кг.

В активе Агрбы 13 побед в 13 боях на профессиональном ринге, девять из которых — нокаутом. 28-летний россиянин занимает 12-ю строчку в рейтинге WBA в первом полусреднем весе. Боррего выиграл 20 боев (17 — нокаутом) и четыре проиграл.

В соглавном бою в Сочи встретятся четырехкратный чемпион России, участник Олимпийских игр — 2020 Габил Мамедов (1–0) и бронзовый призер ЧМ-2015 Дмитрий Асанов из Белоруссии (7–0, КО 3). На кону будет стоять титул чемпиона Европы по версии IBA в весе до 63,5 кг.

12 февраля экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин, не выступавший с 2021 года, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что готов вернуться на ринг ради поединка с британцем Диллианом Уайтом. Поветкин провел 40 боев, одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел три поражения и один поединок свел к ничьей.