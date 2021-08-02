Сила решает: кто завоюет медали России во вторник

Во вторник, 3 августа, в Токио будут разыграны 24 комплекта наград. Россияне рассчитывают на успех на ринге, борцовском ковре и гимнастическом помосте, а также в этот день выступит единственный мужчина-тяжелоатлет, от которого мы ждём приятного сюрприза.

Встреча старых соперников

Ингушский борец-полутяж Муса Евлоев, конечно, фаворит всех последних соревнований и уже три года никому не проигрывает. На фоне не самых удачных выступлений других классиков он остаётся основной российской надеждой в этом виде борьбы. В финале его ждёт старый соперник из Армении Артур Алексанян. Счёт личных встреч оппонентов — 1:1, однако последняя победа осталась за Евлоевым. К тому же Мусамоложе, меньше подвержен травмам и увереннее добрался до финала, а потому он и фаворит.

Лёгкий и тяжёлый на пути к финалу

Первые попытки российских боксёров в лице Андрея Замкового и Имама Хатиева пробиться в финал обернулись неудачами. Теперь их путь попробуют повторить представитель полулёгкого веса и начинающий профи Альберт Батыргазиев и выступающий в первом тяжёлом весе Муслим Гаджимагомедов. Альберт вытащил в четвертьфинале тяжелейший поединок против монгола, однако в бою с кубинцем Ласаро Альваресом ему будет тяжелее вдвойне и одной силы воли будет точно недостаточно. Зато Гаджимагомедов — главный претендент на золото в своём весе — должен без проблем разбираться с прямолинейным новозеландским аборигеном Дэвидом Ньикой.

Первый и последний шанс в штанге

Тимур Наниев Claudio Bosco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские штангисты в Токио были представлены двумя спортсменами. Кристина Соболь свои выступления провалила, но Тимур Наниев, бронзовый призёр чемпионата мира из Владикавказа, имеет реальные шансы на медаль, если покажет свои лучшие результаты. Главные фавориты в его весе — армянин Симон Мартиросян и узбек Акбар Джураев. На бронзу способны замахнуться три-четыре спортсмена, среди которых и Наниев.

Последний шанс Нагорного

Что-то совсем разладились дела у Никиты на гимнастическом помосте. Похоже, все физические и моральные силы ушли на борьбу в командном и личном многоборье. Но ведь ведущие гимнасты прошлых времён отличались стабильностью на протяжении нескольких соревновательных дней. Достаточно вспомнить, как в 1992 году Виталий Щербо завоевал шесть золотых медалей. А потому Нагорному нужно наконец взять себя в руки и показать всё, что он умеет на перекладине. Тон там будут задавать японские мастера Дайки Хасимото и Такэру Китадхоно, но у Никиты есть осязаемые шансы на медаль.

Ни дня без награды у гимнастов

Пока гимнасты продолжают выполнять завет своих тренеров и ни одного соревновательного дня не обходятся без наград. Вот и сегодня порадовал Денис Аблязин, которому самой малости не хватило до золота в опорном прыжке. 16-летняя дебютантка Олимпиады Владислава Уразова испытает свои силы на бревне, где её главные соперницы — китаянки, а на брусьях проверит себя Давид Белявский — также в борьбе с сильными китайцами и турком Ферхатом Ариканом.

Теоретически в розыгрыше медалей примут участие самый титулованный бородатый прыгун в воду Евгений Кузнецов и мужская команда велоспринтеров, но их шансы на это невысоки.

3 августа. Разыгрываются 24 комплекта наград

04:50–15.50 Лёгкая атлетика. Женщины. Длина, молот, 800 м, 200 м. Мужчины. 400 м/б, шест

05:37–06:47 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. 200 м. Байдарка-одиночка. 500 м. Байдарка-двойка. Мужчины. 1000 м. Каноэ-двойка, байдарка-одиночка

06:05–13:05 Бокс. Женщины. До 57 кг. Мужчины. До 69 кг

08:33–09.33 Парусный спорт. «Финн». «Накра 17»

09:00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. Личное первенство

11:19–11:41 Велотрек. Женщины. Командная гонка преследования. Мужчины. Командный спринт

11:00–12:37 Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья, перекладина. Женщины. Бревно

12:15 Борьба. Мужчины. Греко-римская борьба. До 77 кг, до 97 кг. Женщины. Вольная борьба. До 68 кг

13:50 Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг