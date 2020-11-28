Штырков рассказал, чем бой с Исмаиловым будет для него особенным

https://static.news.ru/photo/3617ae18-323b-11eb-bcd8-fa163e074e61_660.jpg Иван Штырков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российский боец ММА Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка с Магомедом Исмаиловым, который пройдёт в Москве 13 декабря, и рассказал, как готовился к этому поединку.

В нашем противостоянии не будет дешёвого трештока. Мы не те люди, которые будут поливать друг друга грязью и обниматься после боя. Предстоящий поединок — шанс для меня вырасти над собой, выйдя из зоны комфорта. Я готовился в Дагестане, где каждый спарринг тяжёлый, как бой. Конечно, перед боем ощущаю волнение и давление, понимаю, кто будет моим оппонентом в клетке. Я всегда ответственно подходил к боям, и победа для меня была всегда как часть долга. От этого порой перегораешь внутренне, поэтому на этот бой хочу выйти, чтобы получить кайф от своей работы, а не выполнить долг, — рассказал Штырков на пресс-конференции.

Также Штырков отметил, что на Исмаилове будет лежать большая ответственность, так как он будет выступать у себя дома в Москве и ему результатом надо будет подтверждать свой уровень и популярность.

Как писал NEWS.ru, бывший мировой чемпион-тяжеловес Майк Тайсон после поединка против Роя Джонса — младшего заявил, что спортсмены должны повторить схватку.