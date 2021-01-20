Шлеменко назвал условие для возвращения Хабиба Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/b6d135e0-5b2d-11eb-9dc9-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко назвал условие для возвращения чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и оценил вероятность его реванша с Конором Макгрегором.

Мне кажется, он вернётся. Он сейчас в том же положении для UFC, что и я для России. Бойцы могут драться с кем угодно, но в конце концов им придётся прийти ко мне. Хабиб — то же самое. Кто бы с кем ни дрался в лёгком весе, в конце концов там будет маячить Хабиб. Так что рано или поздно он вернётся, не обязательно в этом году. Должен появиться достойный конкурент. Сейчас такого человека нет. Ни про кого сейчас нельзя сказать, что он точно сможет победить Хабиба. А когда появится такой человек, то Хабиб задумается, — сказал Шлеменко корреспонденту NEWS.ru.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября 2020 года. Эта была третья защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе и 29-я победа в карьере при нуле поражений и ничьих.

Ранее 20 января NEWS.ru писал, что Нурмагомедов опроверг слухи о возвращении в ММА и попросил журналистов не подталкивать его на поступки, которые будут разочаровывать его маму.