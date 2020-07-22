24 июля на «Адлер Арене» в Сочи пройдёт самый ожидаемый и раскрученный в России бой этого года между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Это должно было быть первое бойцовское шоу со зрителями после начала пандемии коронавируса, а его успех задаст новую главу в истории российских единоборств, где бойцы наконец-то будут продавать свои бои задолго до их начала, а зрители привыкнут платить за шоу.

Пришло время жить по законам жанра

Лига АСА, ещё когда она называлась АСВ, всегда позиционировала спортивный принцип как самый главный в своей деятельности. Порой на их турнирах малоизвестные бойцы в титульных боях возглавляли шоу, а люди с именем дрались в андеркардах. При этом, в отличие от коллег, они не совмещали выходы бойцов с концертами и не сажали в первые ряды селебрити, которые на фоне бойцовской клетки смотрятся как седло на корове. Деньги они тратили по-другому, например, по всему мира проводили турниры ради массовости и расширения географии. Кризис научил всех считать деньги, и бойцовские промоутеры не стали исключением. Хорошие бои сейчас можно смотреть в UFC хоть каждую неделю, а потому просто продать зрителю ухудшенную копию американского продукта не получится.

Для спасения отрасли матчмейкеры свели лёд и пламя отечественных ММА, самых ярких и крайне непохожих бойцов Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. На кону не будет никаких титулов, ведь соперники представляют разные весовые категории. Однако это мало кого волнует. Ради того чтобы отбить весомые гонорары бойцов, организаторы перенесли турнир из Москвы в Сочи, где они смогут хотя бы частично заполнить «Адлер Арену». Билеты на шоу можно было купить от 7 до 11 тыс. рублей, что по российским меркам далеко не дёшево. На экране посмотреть шоу можно будет тоже исключительно за деньги, причём цена 449 рублей в 2,5 раза превышает месячную подписку на турниры UFC в России. К сожалению, в последний момент Роспотребнадзор и местные власти не разрешили проведение турнира со зрителями.

Если бы не пандемия, можно было быть уверенным, что шоу хорошо зайдёт и побьёт все рекорды, но и сейчас, в случае его успеха, российские единоборства уже никогда не будут прежними. Отказ от трештока из-за уважения к сопернику, отсутствие желания раскручивать себя, в том числе через социальные сети, готовность драться с любым противником и прочие качества, присущие российским бойцам старой школы, уходят в прошлое. Примеры успеха Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна, а на российской арене Магомеда Исмаилова, Владимира Минеева и Александра Емельяненко говорят о том, что наш зритель ничуть не отличается от американского и обёртка для него значит не меньше, чем сама конфета.

aca-mma.com

Совмещение несовместимого

Исмаилов и Емельяненко с начала года непрерывно держат болельщиков в напряжении и сыплют новыми шутками в адрес друг друга. Секрет повышенного внимания к ним в ярком наборе полностью противоположных качеств. Александр — природный тяжеловес и степенный гигант, Магомед — невысокий, но взрывной и невероятно крепкий средневес в образе хищника, готового разорвать жертву. Такой бой интересен не только фанатам единоборств, но и обычной публике. Славянин против уроженца Кавказа, большой против маленького, гуляка против фаната здорового образа жизни, романтик с тюремным прошлым и стендапер, с ходу сыплющий шутками, бьющими не в бровь, а в глаз, но при этом не злыми и не унизительными.

Емельяненко даже свои серьёзные проступки сумел обернуть в свою пользу и стать народным героем. Вроде и срок отбыл по тяжёлой статье, и нетрезвым за рулём покрасовался, и в кабаках людей бил, а всё же если и тянет на отрицательного героя, то вроде Волка из «Ну, погоди!». Достаточно почитать искренние, полные симпатии и сочувствия комментарии в Instagram последнего романтика российских ММА. Так что шансон против рэпа — это тоже ещё одна сторона эпического противостояния.

Перенос сыграл на пользу Емельяненко

Вынужденный перенос боя на три месяца и карантин сыграли на пользу Александру Емельяненко. Если в феврале он явился на пресс-конференцию в Москве после очередного загула и фанаты гадали, хватит ли ему двух месяцев для приведения себя в порядок, то сейчас в клубе «Ахмат» чудесный горный воздух и дисциплина под контролем самого Рамзана Кадырова сделали своё дело. Александр вернул себе боевую форму и кубики на животе. С таким Емельяненко справиться Исмаилову будет крайне сложно, потому что размер в боях всё же имеет значение. Согласны с этим букмекеры, выставившие коэффициенты на победу Емельяненко и Исмаилова 1,5 и 2,5 соответственно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Преимущество у Магомеда лишь в том, что ему абсолютно нечего терять. Выходя на бой с соперником на 20 кг тяжелее, он уже не будет проигравшим, даже если его крепко изобьют, а в случае победы точно станет самой яркой звездой единоборств в России. У Емельяненко на примете целая россыпь звёздных боёв и желание продолжать выступления под эгидой АСА. Как боец он не молодеет, а потому ещё пару-тройку лет сможет выступать на таком уровне, особенно если продолжит периодически нарушать спортивный режим. Но для того чтобы договориться с Сергеем Харитоновым, Александром Шлеменко или Владимиром Минеевым, ему нужно будет победить Исмаилова, так как поражение сильно уронит его в цене во всех смыслах этого слова. Поэтому для бойцовского бизнеса победа Емельяненко и логичнее, и важнее.

Успех же самого шоу даст знак всем промоутерам — хотите заработать, придумывайте яркие противостояния, раскручивайте их и продавайте публике. При этом они должны смотреться не постановочно, а реалистично, иначе кто вам поверит. При этом очень бы хотелось, чтобы яркие и коммерчески привлекательные шоу не теряли и собственно бойцовской составляющей и не скатывались до уровня уличных драк и разборок в пивной, как это происходит в некоторых самобытных промоушенах, пытающихся раскрутиться на YouTube.