Серебряный призёр Олимпийских игр борец Гедуев завершил карьеру

https://static.news.ru/photo/cb5750f6-b3be-11ea-8e2a-fa163e074e61_660.jpg Аниуар Гедуев Фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серебряный призёр Олимпиады-2016 по вольной борьбе Аниуар Гедуев объявил о завершении спортивной карьеры.

Я принял решение завершить спортивную карьеру, — цитирует Гедуева РИА Новости.

Спортсмен отметил, что доволен своей карьерой. Гедуев сказал, что имеет несколько причин для принятого решения. Находясь в спорте с семи лет, в настоящий момент он решил заниматься только для себя. Он также пожелал удачи молодым борцам сборной России.

Гедуев занял 2-е место в весовой категории до 74 килограммов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он также является бронзовым призёром чемпионата мира — 2015, победителем Европейских игр — 2015, двукратным чемпионом Европы.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.