Сехудо нокаутировал Круса и объявил о завершении карьеры

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Американский боец Генри Сехудо (16-2) победил техническим нокаутом во втором раунде соотечественника Доминика Круса (22-3) и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Сехудо захватил инициативу с первого раунда, на скорости перебивал не выступавшего более трёх лет соперника в стойке и поймал его в контратаке эффектным броском. В дальнейшем чемпион успешно использовал лоу-кики и постоянно нагнетал давление на соперника. В конце второго раунда из-за столкновения головами Сехудо получил сильное рассечение, но уже в следующей атаке сокрушил соперника коленом и добил его в партере.

После боя Сехудо, завоёвывавший пояса UFC в наилегчайшем и легчайшем весах объявил о завершении карьеры.

Как писал NEWS.ru, камерунский тяжеловес Франсис Нганну нокаутировал суринамца Жаирзинью Розенстрёйка на турнире UFC 249 в Джексонвилле.