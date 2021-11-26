Сантос был госпитализирован после победы над Александром Емельяненко

Бразильский боец Марсио Сантос был доставлен в больницу с подозрением на перелом руки после поединка с Александром Емельяненко на AMC Fight Nights 106, сообщили ТАСС в команде бойца по окончании турнира в Сыктывкаре.

У него было подозрение на перелом руки, — сказали представители Сантоса.

В ходе осмотра было установлено, что спортсмену удалось избежать серьёзных травм. У бразильца был диагностирован ушиб руки.

Сантос удушающим приёмом взял верх над Емельяненко в главном поединке AMC Fight Nights 106. Битва завершилась в первом раунде. Бразильский боец одержал 17-ю победу в карьере (17-6-1), в то время как россиянин потерпел девятое поражение (28-9-1).

Емельяненко заявил после поражения от Сантоса, что «кто не падал, тот не вставал». Спортсмен признался, что эти слова принадлежат его брату Фёдору Емельяненко.