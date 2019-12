Олимпийская чемпионка 2012 года Воробьёва вернулась в спорт в 2019 году после 2,5-летнего перерыва из-за рождения ребёнка. Она одержала победы на пяти турнирах в течение года, в том числе на чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 72 кг.

@vorobyeva_69 Natatlia VOROBEVA (RUS) was named United World Wrestling’s Comeback Wrestler of the Year after returning from a 2.5-year layoff to win 5 tournaments, including aat the World Championships. The London Olympic & Riomissed time after the birth of her son. pic.twitter.com/3ejyKiMWRA