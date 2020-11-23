Россиянин подерётся с украинцем на разогреве у Исмаилова и Штыркова

https://static.news.ru/photo/4c4c4a7e-2db1-11eb-a162-fa163e074e61_660.jpg Руслан Магомедов Фото: magomedovufc/instagram.com

Лига Аbsolute Championship Akhmat объявила бой основного карда в рамках шоу, которое состоится 13 декабря в Москве. Главным его событием станет поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.

Как сообщает пресс-служба АСА, российский тяжеловес Руслан Магомедов, уволенный из UFC после нескольких допинговых скандалов проведёт бой с украинцем Дмитрием Побережцем, представляющим легендарный клуб «Добро», в котором начинал карьеру в ММА Хабиб Нурмагомедов.

Как писал NEWS.ru, Руслан Абдо, друг российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова, прокомментировал примирение с Адамом Яндиевым, устроившим драку с обоими 13 ноября.