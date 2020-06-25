Допинг-проба «Б» чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA россиянина Александра Беспутина дала положительный результат на препарат для увеличения мышечной массы лигандрол. Боксёр сдал тест сразу после победного боя с соотечественником Раджабом Бутаевым. Команда соперника будет добиваться лишения Беспутина пояса и проведения титульного боя с участием Бутаева. Сторона чемпиона отрицает вину боксёра и готова представить доказательства. NEWS.ru разбирается в последствиях проваленного допинг-теста.

Пиррова победа в Монако

Бой Беспутина и Раджабова прошёл 1 декабря 2019 года в Монако. Первая половина поединка прошла с переменным успехом, но ближе к его концу левша Беспутин был активнее и точнее. В итоге он получил победу единогласным решением судей и завоевал вакантный пояс WBA. Однако после боя он сдал положительный тест на лигандрол — препарат, действие которого схоже с анаболическими стероидами. Он способствует длительному набору мышечной массы. Однако небольшая концентрация запрещённого вещества оставила боксёру шансы на доказательство своей невиновности в ходе судебных разбирательств, а его команда потребовала вскрытия пробы «Б».

Я хочу сказать, что мы ничего не употребляли, я чист! Я в себе в этом плане уверен. В письме от лаборатории было написано «ненормальный результат теста». И там не было написано «провал», — заявил Беспутин в интервью РИА Новости сразу после случившегося.

Впрочем, в деле Беспутина есть один странный нюанс, на который его соперник сразу обратил внимание. Дело в том, что все топовые боксёры, претендующие на чемпионские титулы, как правило, заключают джентльменское соглашение о добровольном тестировании на допинг, которое проводит Добровольная антидопинговая ассоциация VADA (не путать со Всемирным антидопинговым агентством WADA. — NEWS.ru). Её программа предполагает постоянный контроль боксёров в ходе подготовки, которые и оплачивают внезапное тестирование. Беспутин и его команда долгое время отказывались от предложения, мотивируя это серьёзными затратами ($8 тысяч) и тем, что боксёр и так несёт расходы на подготовку к бою. Бутаев даже согласился полностью оплатить эту программу, но при этом первые две недели Беспутин не выходил на связь и игнорировал запросы о своём местонахождении.

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Боксёр, а не бодибилдер

Тестирование взятых в Монако допинг-проб проводила лаборатория в Париже, однако процесс затянулся на несколько месяцев. Назначенное на 3 марта вскрытие было перенесено на две недели по техническим причинам, а затем в дело вмешалась пандемия коронавируса, из-за которой были приняты жёсткие карантинные меры. В итоге процесс затянулся на несколько месяцев, и лишь к июню команде Бутаева стало известно, что проба «Б» подтвердила первоначальный результат.

Препарат, который используют бодибилдеры, чтобы наращивать мышечную массу. Это нужно бодибилдерам, а не боксёрам, которым нужно сбросить вес. Содержание лигандрола есть даже в кремах. Он есть и в еде. Я плохо разбираюсь в данном вопросе, поэтому не могу сказать, какое содержание было у меня, но я точно не знаю, что ничего не принимал. Про это я могу сказать уверенно, — рассказывал Беспутин в интервью «Советскому спорту».

Впрочем, у самого обвиняемого ещё есть возможность доказать в суде свою невиновность, однако не все заявления выглядят убедительными. Во-первых, тот факт, что забор крови не показал наличие запрещённого вещества, а в моче обнаружена незначительная концентрация, не говорит ни о чём. Если препарат применялся в процессе подготовки задолго до боя, то обнаружить его крайне сложно, так как лишь некоторые метаболиты остаются в моче, что и показало тестирование. Во-вторых, утверждение о том, что стероиды для набора мышечной массы не нужны представителям единоборств, также рассчитаны на неподготовленную публику. На самом деле препараты этой группы — одни из самых распространённых в допинг-пробах боксёров и бойцов ММА вне зависимости от весовой категории.

Наказание и последствия

Для того, чтобы доказать случайность попадания допинга в организм Беспутина, необходимы веские доказательства, например, упаковка и чеки на приобретение биодобавки или иных продуктов, содержащих запрещённый препарат, а также отсутствие предупреждения об этом на упаковке. Если такое действительно могло быть, то команда боксёра за несколько месяцев должна была провести расследование и выяснить, как препарат попал в организм. И в этом процессе очень многое будет зависеть от адвоката. Как бы ни выглядели нелепо и смешно объяснения отдельных спортсменов о случайном незащищённом сексе или поцелуе в гей-клубе, они работают, если доказательства подобраны убедительно для суда.

В 2016 году Тайсон Фьюри также погорел на известном стероиде нандролоне. Но он сумел выкрутиться из ситуации и избежать длительной дисквалификации с помощью фермера Мартина Кэрфута, который представил доказательства, что продал братьям Фьюри мясо кабана, в котором могло содержаться запрещённое вещество. Спустя четыре года он признался, что получил за это £25 тысяч от команды Фьюри, а потому дело может быть открыто по новой. Конечно, к суперзвёздам всегда особое отношение, но успешный опыт выхода из таких ситуаций есть и у российских боксёров.

Раджаб Бутаев и Александр БеспутинРаджаб Бутаев и Александр Беспутинbesputin_official/instagram.com

Так в 2017 году Александр Поветкин сумел доказать, что обнаруженные в его пробе в мае 2016-го 72 нанограмма мельдония стали следствием приёма вещества в сентябре 2015 года, когда он ещё не входил в список запрещённых препаратов. Благодаря этому WADA официально признало россиянина чистым спортсменом, и он был возвращён в рейтинги ведущих организаций. Однако команда Беспутина пока серьёзных контраргументов не озвучила.

В этой ситуации последствия для боксёра по итогам расследования WBA могут быть самыми плачевными. Во-первых, результат боя с Бутаевым будет аннулирован. Во-вторых, Беспутин получит дисквалификацию сроком до двух лет и будет исключён из рейтингов всех ведущих боксёрских организаций. В-третьих, завоёванный им титул будет объявлен вакантным. В этом случае его могут разыграть Бутаев и объявленный WBA официальным претендентом кубинец Йорденис Угас. Тренер Бутаева и спортивный директор промоутерской компании «Патриот» Эдуард Кравцов уже заявил о готовности заняться организацией этого поединка, по итогам которого пояс может всё-таки остаться в России.

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