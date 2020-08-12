Российский боец назвал себя самым неудобным соперником для Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/8509317e-dd2a-11ea-9537-fa163e074e61_660.jpg Арман Царукян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец армянского происхождения, выступающий в лёгком дивизионе Ultimate Fighting Championship, Арман Царукян оценил перспективы возможного боя с обладателем чемпионского титула Хабибом Нурмагомедовым.

В теории, я — самый неудобный соперник для Хабиба. Потому что я умею бороться хорошо, я сейчас набираю отличную форму, работая с мастерами, международниками и заслуженными мастерами по греко-римской и вольной борьбе. Уже прошло полтора года в UFC, и я вижу, что моя борьба сейчас на высоком уровне, — приводит слова Царукяна «Спорт-Экспресс» .

Царукян одержал две победы в трёх поединках в UFC, а в последнем бою в августе одолел бразильца Дави Рамоса на бойцовском острове.

Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов назвал предстоящий титульный бой с Джастином Гейтжи лучшим поединком года.