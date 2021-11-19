Стали известны результаты турнира ACA 132 в Минске

Определились все победители турнира по смешанным единоборствам ACA 132, который завершился в Минске. В рамках шоу прошло 12 поединков, в главном из которых Тони Джонсон в первом раунде нокаутировал Мухумата Вахаева и отстоял титул в тяжёлом весе.

В предварительном карде турнира прошли семь схваток. Важа Циптаури единогласным решением взял верх над Дмитрием Романовым, а Жозиэль Собриньо победил Бидзинама Гавашелишвили удушающим приёмом во втором раунде. В свою очередь Адлан Батаев единогласным решением судей выиграл у Лукаша Копера, а Махарбек Каргинов раздельным решением взял верх над Хасейном Шайхаевым, нанеся тому первое поражение в карьере.

Тяжеловес Дэниел Джеймс во второй пятиминутке нокаутировал Рафаэля Пессоа, а Рауль Татараули и Герман Барсегян единогласным решением судей победили Герберта Батисту и Андрея Калечица соответственно.

В рамках основного карда Хердесон Батиста единогласным решением победил Левана Макашвили, а Никола Дипчиков ударами из позиции снизу в партере нокаутировал Криса Ханикатта. Беслан Исаев в первом раунде нокаутировал Кристиана Бринзана и одержал 50-ю победу в карьере, а Денис Смолдарев за 34 секунды взял верх над Михалом Мартинеком.

Ранее сообщалось, что Джонсон одержал победу над Вахаевым и провёл вторую защиту титула ACA в тяжёлом весе. На турнире ACA 132 в Минске он одержал победу нокаутом в первом раунде.