Результат налицо: как маленький мексиканец отлупил большого британца

Год заканчивается в целом, а в боксе он закончился официально: больших боёв в 2020-м больше не будет. Закрывал сезон тот, кому и положено, — лучший боксёр вне зависимости от веса Сауль Альварес. Мексиканец по прозвищу Канело не оставил никаких шансов британскому чемпиону мира в суперсреднем весе Каллуму Смиту. Днём ранее Геннадий Головкин разбил поляка Камила Шеремету. Как эти бои прошли и что они значат для мировой боксёрской ситуации — сейчас расскажем.

Звёздный малыш

Бои Альвареса всегда интересны хотя бы потому, что у зрителя есть возможность смотреть на скорость рук, которой нет сейчас больше ни у кого. Канело — это машина по нанесению точных ударов. Он не сыплет сериями, как Пакьяо (в лучшие годы Мэнни был даже быстрее), он атакует точечно, но настойчиво.

Смит выглядел очень опасным соперником для Канело, во-первых, из-за размеров: он на 18 сантиметров выше мексиканца и имеет ещё более значительное преимущество в длине рук — 19 см. Во-вторых, Каллум ни разу не проигрывал до этого вечера и в привычной весовой категории должен был себя очень комфортно чувствовать против малыша, который дерётся в этом весе лишь второй раз в карьере.

В-третьих, в боксе есть правило, работающее в большинстве случаев. Эта фраза давно уже стала штампованной, но что сделаешь, если она правдивая: большой хороший боксёр победит маленького хорошего боксёра. Если происходит наоборот, значит, маленький боксёр не просто хороший, а прекрасный и, возможно, великий.

Сауль Альварес и Каллум Смит canelo/instagram.com

Здесь — тот самый случай. Каллум Смит, привыкший пользоваться своим гигантским ростом (191 см при весе 76 кг), на этот раз просто не знал, как подойти к сопернику. Канело заставлял его промахиваться, и чем дальше, тем чаще. Сам же мексиканец с каждым раундом лишь наращивал давление. Центр ринга он захватил уже со второй трёхминутки и не отдавал его до самого конца.

Единственный раунд, где британец смог немного передохнуть и провести несколько внятных атак сам, — шестой. Только в нём и в первом пристрелочном раунде у судей были основания отдать победу британцу. В остальном это было одностороннее доминирование Канело. Он не только центр ринга держал и наступал на Каллума, он и у канатов его регулярно зажимал и обстреливал. Смит не был похож на человека, который находится в своём родном дивизионе, где всю жизнь всех бил.

К чести британца, он выстоял и удержался на ногах все 12 раундов. Он ещё ни разу в карьере не был так близок к падению, как в заключительные две минуты боя, но характер помог ему дотерпеть до гонга. Лицо Каллума к концу боя было прилично изувечено, на него сложно было смотреть без сочувствия. Решение судей сомнений не вызывало: 119:109 дважды и 117:111.

Канело подтвердил статус главной звезды мирового бокса. Если кому-то не нравится «лучший боксёр вне зависимости от веса», дескать, Головкин-то ему не проиграл оба раза, а многие уверены, что и выиграл, то с тем, что Канело — главная звезда, никак не поспоришь. То, как продаются бои мексиканца, как они преподносятся, как Альварес сам себя подаёт публике, — такого нет сейчас больше ни у кого. Раньше таким был Флойд — пожирателем чужого внимания: смотрите, кто идёт. Сейчас такой человек — Канело, и это не изменилось с его уходом от Оскара де ла Хойи к Эдди Хирну. Сауль — везде звезда номер один.

canelo/instagram.com

По всем статьям

С этим мог бы поспорить Геннадий Головкин, но у него не получилось этого сделать. Его бой прошёл ровно за сутки до боя Канело, удобно сравнивать. И всё не в пользу Геннадия: время — не прайм-тайм (бой прошёл в 17:00 по времени Лос-Анджелеса, что очень странно), фанатов на арене не было, а у Канело были, соперников сравнивать вообще излишне. Камил Шеремета никто по сравнению с Каллумом Смитом.

Головкин уверенно разобрался с Шереметой, но с ним не разобраться было бы для Геннадия катастрофой. Пусть сделал всё красиво, нокаут в седьмом раунде, эта победа ему вообще ничего не дала в плане наследия, чего не скажешь о бое Альвареса. Полноценный мировой титул в суперсреднем весе — это то, чего у него ещё не было и что войдёт в его золотую коллекцию.

Эти выходные никак не приблизили Геннадия к третьему бою с Альваресом. Сейчас можно однозначно сказать, что этот бой просто не нужен. Геннадий вряд ли сможет быть лучше, чем в 2017 году. Если он не справился с 27-летним Альваресом тогда, то в 39 справиться с 30-летним у него не получится тем более.

Но Геннадию всё равно хочется выразить уважение за то, что вернулся. Скорее всего, он не сильно влияет на Эдди Хирна в плане выбора оппонентов, сказали защищать титул с Шереметой — надо защищать. Он сделал свою работу красиво, он — молодец. Просто роль главной звезды отведена Канело, и это вряд ли изменится в ближайшие годы. И менять это предстоит, судя по всему, не Геннадию.