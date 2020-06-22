Рекордсмен по длине беспроигрышной серии в боксе завершил карьеру

https://static.news.ru/photo/40658958-b45a-11ea-992d-fa163e074e61_660.jpg Ванхонг Менайотин Фото: haNZAgod/youtube.com

Чемпион мира по версии WBC в минимальном весе, тайский боксёр Ванхонг Менайотин объявил о завершении профессиональной карьеры.

Думаю, что будет правильно, если я закончу выступления. Никто не знает мой организм лучше меня, а потому мне нужно залечить травмы и уйти из бокса. Благодарю всех, кто поддерживал меня, — приводит слова Менайотина BoxingScene.com.

Боксёр стал известен благодаря отсутствию поражений при наличии 54 побед. По этому показателю он установил рекорд для чемпионов мира, превзойдя предыдущее достижение Флойда Мейвезера-мл.

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