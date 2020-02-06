Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что все билеты из предварительной партии на турнир UFC 249 проданы.
Кажется, турнир Хабиба с Тони распродан, — цитирует Уайта Allboxing.ru.
Главным событием турнира, который состоится 18 апреля в Бруклине, станет бой за титул UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Как писал NEWS.ru, стали известны цены на билеты на бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который пройдёт 18 апреля в Бруклине.
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