https://static.news.ru/photo/c43d9dde-48ca-11ea-9f70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что все билеты из предварительной партии на турнир UFC 249 проданы.

Кажется, турнир Хабиба с Тони распродан, — цитирует Уайта Allboxing.ru.

Главным событием турнира, который состоится 18 апреля в Бруклине, станет бой за титул UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Как писал NEWS.ru, стали известны цены на билеты на бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который пройдёт 18 апреля в Бруклине.