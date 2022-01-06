Озвучена дата реванша Яна со Стерлингом

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян проведёт реванш с Алджемейном Стерлингом из США 5 марта в Лас-Вегасе. В поединке определится чемпион UFC в легчайшем весе.

Бой пройдёт в рамках турнира UFC 272, сообщил журналист Бретт Окамото на портале BJ Penn. Стерлинг — чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг), Ян — обладатель временного пояса.

Первый поединок между бойцами состоялся в марте 2021 года на турнире UFC 259. В четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову находившегося «на земле» Стерлинга, за что был дисквалифицирован и лишён пояса чемпиона UFC. Впоследствии он взял верх над Кори Сэндхагеном и взял временный титул.

26 декабря Стерлинг обвинил Яна в употреблении допинга. Россиянин, в свою очередь, заявил, что в реванше ещё в более эффектной манере расправится с оппонентом.