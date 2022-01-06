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Озвучена дата реванша Яна со Стерлингом

Бой за титул чемпиона UFC между Яном и Стерлингом пройдёт 5 марта в Лас-Вегасе
10:21, 06 января 2022
Озвучена дата реванша Яна со Стерлингом Пётр Ян Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян проведёт реванш с Алджемейном Стерлингом из США 5 марта в Лас-Вегасе. В поединке определится чемпион UFC в легчайшем весе.

Бой пройдёт в рамках турнира UFC 272, сообщил журналист Бретт Окамото на портале BJ Penn. Стерлинг — чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг), Ян — обладатель временного пояса.

Первый поединок между бойцами состоялся в марте 2021 года на турнире UFC 259. В четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову находившегося «на земле» Стерлинга, за что был дисквалифицирован и лишён пояса чемпиона UFC. Впоследствии он взял верх над Кори Сэндхагеном и взял временный титул.

26 декабря Стерлинг обвинил Яна в употреблении допинга. Россиянин, в свою очередь, заявил, что в реванше ещё в более эффектной манере расправится с оппонентом.

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