Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В соглавном бою вечера на турнире по боксу в британском Эссексе ирландка Кэти Тэйлор (16-0, 6 КО) победила по очкам бельгийку Дельфин Персон (44-3, 18 КО) и отстояла чемпионские титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

Год назад в этом противостоянии верх взяла ирландка решением большинства судей, а потому реванш стал логичным продолжением их истории. Персон также шла постоянно вперёд, но контратакующий стиль приносил успех Кэти...