Российский боксёр тяжеловес Александр Поветкин может провести следующий бой в декабре на вечере бокса в Саудовской Аравии, главным событием которого станет реванш тяжеловесов Энди Руиса и Энтони Джошуа. Его соперником должен стать американец Майкл Хантер.
Саша сейчас в отличной физической форме. После такого громкого и уверенного возвращения на ринг он не должен сдавать позиции. Хантер — сильный соперник, он хорошо и быстро двигается, держит дистанцию. Но я уверен, что Саша сможет поквитаться с Хантером за своего соотечественника и одержать бесспорную победу, — приводит РИА Новости слова главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского.
Поветкин провёл свой предыдущий бой 31 августа в Лондоне, победив по очкам британца Хьюи Фьюри, а Хантер в сентябре взял верх над россиянином Сергеем Кузьминым.
Как сообщал News.ru, Федерация бокса России поставила перед женской сборной задачу занять первое место на домашнем чемпионате мира в Улан-Удэ.