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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал о задачах, которые стоят перед женской сборной России по боксу на домашнем чемпионате мира в Улан-Удэ.

Перед женской сборной России поставлена задача занять первое общекомандное место. Конкретно о количестве медалей сейчас говорить не стоит, но цель перед тренерским штабом уже озвучена — первое общекомандное место. Надо...