Поветкин меня ударил: как Уайт приближается к реваншу с Витязем

Даже когда боёв в боксе нет, всегда есть за чем последить, и во многом благодаря таким людям, как Диллиан Уайт. Британец из Ямайки никак не может забыть поражение от Александра Поветкина, хотя и убеждал нас не раз в обратном. В очередном интервью он опять много говорил о Витязе, трэш-ток между ними (в основном со стороны Диллиана) продолжается, между тем до реванша осталось чуть больше двух недель.

Уайт прошёл через все психологические стадии после нокаута от Александра: отрицание, гнев, принятие. Сначала он говорил, что никакого нокаута на самом деле не было, он просто упал, и ему не дали подняться. Потом Диллиан злился, что Поветкин якобы имитировал заражение COVID-19, чтобы подольше отдохнуть. А теперь он признал, что нокаут действительно был.

При этом британец продолжает выступать с различными провокационными заявлениями, что лишь делает Поветкина более мотивированным и опасным. В начале года россиянин сказал NEWS.ru, он в любом случае выбрал бы реванш с Уайтом, а не бой за титул, так как Диллиан слишком много говорит, и было бы очень приятно закрыть ему рот.

Как британец отметил накануне, он не сильно парился после поражения от Поветкина, оно не было таким уж шоком, как это преподносили.

Я легко справился с этим, я боксёр-тяжеловес, я многих людей нокаутировал, многим делал больно на спаррингах. Его удар не был шоком, но я был разочарован, что он прошёл. Очевидно, я недоволен своим выступлением, но люди со своих диванов говорят, это шок, это то, это сё. Ребята, дрались два топовых боксёра мирового класса, это не был бой любителя против профи. К тому же у меня было всего семь поединков в профи, а у Поветкина — 200. Никакого шока в моём поражении нет, все чемпионы мира в тяжёлом весе проигрывали рано или поздно, по-другому не бывает, — приводит слова Диллиана Daily Star.

Как и два месяца назад, Уайт вновь поставил под сомнение то, что Поветкин действительно болел коронавирусом.

Нет никаких доказательств, никто не видел теста. Новый год и Рождество — важное время для России, люди проводят время с семьей, никто не хочет тренироваться. Я с этим парнем нахожусь в состоянии войны, поэтому не буду просто вставать на его сторону и говорить, что он действительно болел. Если болел — я извинюсь. Да и пауза ему нужна была больше, чем мне. Ему было больнее в бою, чем мне, он два раза был в нокдауне, я его мутузил. Поветкин меня ударил один раз, и я был в полном порядке после этого удара, — добавил Уайт.

Со своей стороны Александр всё подробно рассказал NEWS.ru о заражении COVID-19.

У меня было поражение лёгких меньше 10%. Надо будет снова провериться, думаю, должно было уже пройти. Температура держалась на отметке 38,5 градуса на протяжении семи-восьми дней, пока в больнице не начали капельницы ставить. Это была уже завершающая стадия, спарринги. До конца оставалось совсем немного, неделя или около того. Вирус случился очень невовремя, не знаю, как я его подцепил, — подчеркнул он.

За последние несколько месяцев Уайт сделал ещё ряд громких заявлений, в частности, отдал должное апперкоту Александра и признал свою ошибку. Но намного важнее — откровения Андрея Рябинского, промоутера и друга Поветкина. Он объяснил, зачем на самом деле нужен этот реванш и что будет после него.

PA/TASS

Я хочу, чтобы он денег заработал, а этот реванш — хорошо оплачиваемая штука. У него этот бой остался, потом ещё один-два, а дальше уже надо уходить. Я хочу, чтобы он ушёл с деньгами, чтобы у него всё было хорошо. Довольно циничная, бытовая причина, но я вам говорю правду. Он заработает больше. Более того, все промоутерские деньги никто брать не будет, мы хотим, чтобы все деньги ушли ему. Повторюсь, один-два, может, три боя — и всё, надо заканчивать. Возраст, — приводит слова Рябинского «Спорт-Экспресс».

Александр, которому сейчас 41 год, и нам говорил, что у него осталось не так уж много боёв. Он утверждал, что хочет драться, пока позволит здоровье, но понимает, что это ещё два-три поединка. Про сам бой-реванш Поветкина с Уайтом ещё придёт время поговорить подробнее. Пока наблюдаем за разогревом.