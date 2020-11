Потерянное наследство: почему друг Хабиба упустил шанс побороться за пояс

Однако перспективы Махачева пошли прахом из-за стафилококковой инфекции, которая помешала ему дать главный бой. Теперь и так не часто дерущемуся спортсмену придётся долго ждать своего шанса, а в схватке с опытным и именитым бразильцем он мог ярко заявить о себе. Дос Анжос справился с вышедшим на замену на коротком уведомлении Полом Фелдером, но провёл скучный бой и не впечатлил, отчего за Ислама стало обидно вдвойне. Зато в соглавном бою случился невероятный нокаут.

Турнир в Лас-Вегасе относится к второстепенной серии Fight Night, однако россиянам он был интересен вдвойне. Помимо Махачева, который с уходом Хабиба стал ведущим российским легковесом, там должен был драться средневес Сапарбек Сапаров, причём для него это был момент истины. Запомнившийся ярким, хоть и проигранным дебютом спортсмен довёл впоследствии свой рекорд в UFC до 1-3 и стоял на грани поражения. Однако и беда с ним случилась до боя. Из-за проблем с весогонкой он был вынужден в последний момент сняться с поединка, и теперь его судьба в руках боссов UFC. Этот факт удивителен тем, что выступая в полутяжёлом весе, Сафаров был мельче других соперников.

С Махачевым же ситуация осложняется тем, что теперь ему непросто будет найти себе соперника. Дос Анжус после изнурительного пятираундового боя вряд ли будет готов сделать это быстро. Майкл Чендлер, скорее всего, договорится с Тони Фергюсоном, а Джастин Гейтжи вряд ли проведёт второй бой подряд против клиента своего менеджера. В итоге гонка за поясом откладывается. А ведь Махачеву уже 29 лет. Он не дрался больше года и так и не закрепился в первой десятке рейтинга UFC и не испытал себя в боях с соперниками элитного уровня.

В поединке с вышедшим на замену в экстренном порядке американцем Полом Фелдером дос Анжос не показал ничего сверхъестественного, хотя победу получил по справедливости. Фелдеру удался лишь стартовый отрезок, когда он сдерживал бразильца джебом, и четвёртый раунд, где у него внезапно обнаружилось второе дыхание и он сам перевёл соперника в партер. Всё остальное время экс-чемпион грамотно и умело сушил бой: вязал соперника в клинче, переводил на землю, использовал короткие локти, которые в конце концов сделали своё дело. У Фелдера открылось сильное рассечение.

После боя дос Анжос поблагодарил соперника, который своим мужественным поступком спас не только его бой и гонорар, но и весь турнир, который без этого поединка лишился бы вывески. Один из боковых судей настолько проникся симпатией к мужеству американца, что даже нарисовал на своей карточке его победу со счётом 48-47. По-другому, кроме как бонусом за волю к победе объяснить такой счёт невозможно, так как дос Анжос выиграл как минимум четыре раунда, а двое других судей и вовсе отдали ему все пять.

При этом какого-то доминирующего преимущества и яркого выступления у бразильца не было. Каждый из раундов он забирал на тоненького, что называется, на опыте. А ведь соперник не имел полноценного лагеря перед боем, не готовился и явно был не в лучшей физической форме. У Махачева были бы отличные шансы превзойти ветерана и в стойке, и в борьбе и громко заявить о себе, но стафилококк, который встречается у бойцов не многим реже коронавируса, спутал все карты. Проблема россиянина ещё в том, что он почти неизвестен в Америке и победа над ним ничего не даст любому топовому бойцу, а риск проиграть велик. Именно поэтому Чендлер заявил, что не будет драться с ноунеймом, чем вызвал гнев Хабиба.

В целом же турнир без россиян получился одним из самых скучных в этом году, а большинство унылых боёв дошли до решения. От первого места в антирейтинге его спас соглавный бой, в котором ярко заявил о себе перспективный полусредневес Калинн Уилльямс по прозвищу Хаос. На два своих поединка в UFC в этом году он суммарно потратил меньше минуты. В этот раз его жертвой стал афганец Абдул-Разак Аль-Хассан, который и сам обладает нокаутирующим ударом.

На 30-й секунде поединка вовремя выброшенный на встречу правый кросс, не представлявший на вид большой угрозы, наглухо вырубил оппонента. Похоже, у Хамзата Чимаева появился достойный конкурент в дивизионе и в умении быстро уничтожать соперников, и в плане хайпа. Уильямс при этом тоже очень фактурный и за словом в карман не лезет.