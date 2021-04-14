Порву засранца: Макгрегор рассказал, что сделает с Порье

https://static.news.ru/photo/7bc932a0-9d30-11eb-b7dd-96000091f725_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор подписал контракт на третий бой с американцем Дастином Порье и рассказал, что с ним сделает. Слова экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях приводит журналист ESPN Ариэль Хельвани.

Я подписал соглашение о бое сегодня утром. Я разорву этого засранца 10 июля. Mакгрегор вернулся в город грехов! Будет полный зал! — сказал Конор.

Ранее в среду UFC анонсировал бой Макгрегора и Порье на турнире UFC 264, несмотря на конфликт между бойцами по поводу денежного пожертвования в фонд Порье. Поединок пройдёт на арене T-Mobile в Лас-Вегасе 10 июля 2021 года. Стадион, вмещающий 20 тысяч человек, будет заполнен на 100 процентов.

Бой был анонсирован, несмотря на то что накануне Макгрегор объявил о его отмене в социальных сетях, писал NEWS.ru.