https://static.news.ru/photo/521ddd62-cfd6-11e9-aab3-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Боец Ultimate Fighting Championship (UFC) американец Дастин Порье заявил, что лучшим бойцом в истории России является Фёдор Емельяненко.

Думаю, что Фёдор первый. Он точно займет первое место. Второй... дайте мне немного подумать. Скорее всего, Хабиб, — приводит слова американца « Матч ТВ ».

Между тем американец затруднился ответить, кого бы он поставил на третье место. «Мне сложно сказать», — заявил Порье.

Ранее Порье поделился, что испытывает нервозность перед боем с россиянином Нурмагомедовым, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби, писал News.ru.