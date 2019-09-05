Боец Ultimate Fighting Championship (UFC) американец Дастин Порье заявил, что лучшим бойцом в истории России является Фёдор Емельяненко.
Думаю, что Фёдор первый. Он точно займет первое место. Второй... дайте мне немного подумать. Скорее всего, Хабиб, — приводит слова американца «
Матч ТВ».
Между тем американец затруднился ответить, кого бы он поставил на третье место. «Мне сложно сказать», — заявил Порье.
Ранее Порье поделился, что испытывает нервозность перед боем с россиянином Нурмагомедовым, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби, писал News.ru.