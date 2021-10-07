Польша поверила в меня, Россия — нет: борец Гаджиев о смене гражданства

Уроженец Дагестана, борец вольного стиля Магомедмурад Гаджиев рассказал о смене гражданства. Магомедмурад отметил, что взять польский паспорт его вынудило то обстоятельство, что в России в него перестали верить. Слова спортсмена передаёт TVP Sport.

С 2014 года Гаджиев выступает за сборную Польши.

Меня здесь очень тепло приняли. После каждого соревнования я получаю много сообщений от фанатов. Польша дала мне шанс, она поверила в меня. В отличие от России, которая перестала в меня верить, когда результаты были слабее. С другой стороны, конкуренция там огромная. Такова жизнь, — сказал Гаджиев.

Борец также рассказал, что отец очень поддерживал его в этом вопросе. Он даже начал болеть за все спортивные команды сборной Польши, чтобы подбодрить Гаджиева-младшего.

Когда я был в гостях у родителей, они действительно смотрели другие виды спорта и болели за польских спортсменов. В прошлом году мой папа заболел, я приехал домой, чтобы побыть с ним. Я не тренировался несколько месяцев. К сожалению, папы больше нет, — приводит слова Гаджиева TVP Sport.

На чемпионате мира 2021 года в Осло Гаджиев завоевал золото в весовой категории до 70 кг.

Ранее сообщалось, что 22-летний российский борец, действующий чемпион Европы Загир Шахиев завоевал золотую медаль чемпионата мира в Осло в весовой категории до 65 кг. В финале россиянин досрочно победил иранца Амира Мохаммеда Яздани. Эта золотая медаль стала второй для российской команды на чемпионате мира.