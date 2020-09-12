Поединок Нурмагомедова и Гейтжи пройдёт без зрителей

https://static.news.ru/photo/05423ee6-f5c0-11ea-90da-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бой российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гейтжи будет закрытым и пройдёт без зрителей.

Об этом заявил российский боец во время онлайн-конференции на Форуме боевых искусств в Москве. Как отметил Нурмагомедов, болельщиков не будет, так что родные подождут его за ареной, в гостинице.

Турнир UFC 254 состоится 24 октября на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ), на так называемом «Бойцовском острове», передаёт ТАСС.

Всего в активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. На счету 31-летнего Гейтжи 24 поединка, из них два проигрыша. Последний бой россиянин провёл 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье.

Накануне Хабиб Нурмагомедов рассказал, что уже находится в Эмиратах, однако пока не тренируется из-за болезни. Как пояснил спортсмен, у него заболел зуб и опухла щека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хабиб Нурмагомедов рассказал: он должен заработать на поединке с американцем Джастином Гейтжи больше, чем с Дастином Порье. По его словам, после Гейтжи он готов устроить бой с любым соперником, кто выиграет у Дастина Порье, или с Жоржем Сен-Пьером, если тот согласится вернуться.