https://static.news.ru/photo/9478ae5a-df79-11e9-9f55-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabib_nurmagomedov/instagram

Бразильский боец Ultimate Fighting Championship Леонардо Сантос предложил президенту UFC Дэне Уайту организовать его бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Бойцы, которым предлагают подраться с Хабибом, уже терпели от меня поражение, как, например, Кевин Ли. У меня есть набор качеств, с которыми будет трудно справиться Хабибу Нурмагомедову. Дэна Уайт, дай мне этот бой! — написал Сантос в Twitter.

Леонардо Сантос провёл в UFC семь боёв, шесть из которых выиграл, а один свёл вничью. За последние три года он провёл только один поединок в октагоне, в котором нокаутировал британца Стиви Рэя. В феврале 2020-го Сантосу исполнится 40 лет, и он не входит в топ-15 рейтинга легковесов UFC.

Как сообщал News.ru, российский боксёр Андрей Замковой не исключил перехода в профессионалы после Олимпиады в Токио.