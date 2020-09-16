Победа или до свидания: Поветкина снова бросили под английский «танк»

Реванш российского боксёра Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом казался не лучшим, но неизбежным развитием событий. И вот о бое объявили официально: ребята встретятся на ринге 21 ноября. Каковы плюсы и минусы этого поединка для Русского Витязя — в материале NEWS.ru.

Я отдохнул, провёл время с семьёй и теперь, когда известна дата реванша, скоро вновь отправлюсь в тренировочный лагерь и буду готовиться так же тщательно, как и в первый раз. Диллиан Уайт — хороший, сильный боксёр, я это говорил и до первого боя и после него. Буду готов выйти на ринг 21 ноября. Уверен, мы вновь покажем хороший и красивый бокс, — написал Поветкин на своей странице в Instagram. Снова покажем хороший бой

С местом боя пока не определились, но это точно будет Англия. Сейчас выбирают между двумя крытыми площадками — «Уэмбли-ареной» (не путать с футбольным стадионом «Уэмбли») и «Альберт-холлом». Главное — что это больше не будет двор особняка Эдди Хирна, промоутера Уайта, хотя Александр наверняка был бы не против снова там подраться.

Реванш Поветкина с Уайтом — бой, который происходит по инициативе английской стороны. Изначально его не должно было быть вообще, так как в команде Диллиана никто не предполагал, что он проиграет Александру. Шансы на победу британца оценивались в 80%. Но случилось то, что случилось, и теперь англичане устраивают немедленный реванш, которого не было бы, если бы Уайт выиграл, — таковы условия контракта.

Контракт — дело важное, но все хорошо понимают, что любой договор можно нарушить, если имеется необходимая денежная сумма. Теоретически, промоутер Андрей Рябинский мог бы выплатить Хирну неустойку и снять Поветкина с реванша с Уайтом. Рейтинг позволял бы Витязю бороться за мировой титул в следующем бою или через бой, но это был бы вопрос длительных и тяжёлых переговоров, так что не факт, что такой вариант лучше, чем согласиться на реванш и заработать несколько миллионов.

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«Я бы не давал реванш, и двигался дальше»

Обсудить ситуацию вокруг второго боя Поветкин — Уайт интересно с кем-то из боксёров, кто сам был в положении Александра. Один из таких спортсменов — экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников. Он рассказал NEWS.ru, что думает про сложившуюся ситуацию.

Саша — взрослый парень, у него есть своя команда, они явно видят в этом смысл. Я знаю, что Саша готовится к реваншу, он хочет этого боя. Другое дело, что реального спортивного смысла я здесь не вижу. Скажем так: если бы я победил Тимоти Брэдли, и он попросил реванша, я бы ему его дал, но Брэдли — чемпион, а Уайт никогда не был чемпионом. Тут более уместным было бы сравнение с Хосе Луисом Кастильо. Если бы я победил Кастильо, и он потребовал реванша, то я бы, конечно, сделал всё, чтобы этого реванша не случилось. Я пошёл бы дальше и добивался права драться за титул, если бы позволяли рейтинги. Смысл мне снова драться с тем, кого я уже уверенно прошёл?, — сказал Проводников.

Какой вывод из этого можно сделать? В команде Поветкина решили повторно заработать денег на бое с Уайтом, несмотря на большие риски остаться без титульного боя вообще. А риски — действительно большие, мы помним, как складывались первые четыре раунда поединка, там Уайт побеждал в одну калитку. Александр очень вовремя донёс нокаутирующий удар, но два раза подряд такие лаки-панчи залетают редко.

Но справедливо и то, что если контракт подписан, то его нужно соблюдать. Тут есть возможность подраться через два месяца, а откажись Поветкин от боя — неизвестно, когда он получил бы новую возможность на такой денежный поединок. Не факт, что Фьюри или Уайлдер согласились бы на схватку с Александром, а не решили бы объединять пояса с Энтони Джошуа. В этом смысле лучше деньги и не титульный бой сейчас, чем длительный простой и возможный титульный бой в будущем. Так что пожелаем Александру удачи, ещё раз нокаутировать Уайта и сделать то, о чём Витязя попросил Сергей Ковалёв:"Заткнуть его навсегда".