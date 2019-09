В первом раунде Фрейре пытался провести гильотину из плотного захвата, а после этого контролировал соперника на земле. Второй раунд прошел в равной борьбе с обилием клинчей. Чемпион старался действовать осторожно и избегать неоправданного риска. В третьей пятиминутке он отправил в нокдаун Арчулетту, а в чемпионских раундах уверенно контролировал ситуацию и довёл дело до победы судейским решением со счётом 49:46 (двое) и 50:45.

We are in the fifth and final round of this Featherweight World Grand Prix Title Bout between @JArchMMA and @PatricioPitbull .



