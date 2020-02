Сейчас многие бойцы занимаются ММА с раннего детства и сразу изучают технику смешанных единоборств. Магомед же рос спортивным парнем, однако всерьёз начал увлекаться единоборствами лишь в 18 лет. Во время учёбы в Дагестанском университете он занимался в секции греко-римской борьбы, после чего перешёл в боевое самбо, где сразу добился больших успехов. В ММА Анкалаев оказался лишь в 21 год, начав тренировки в первом профессиональном махачкалинском клубе «Горец» под руководством Шамиля Алибатырова.

Уникальный факт заключается в том, что Анкалаев стал первым и остаётся единственным заслуженным мастером спорта по смешанным единоборствам. Этого звания не имеют даже великие Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. Дело в том, что по нормативам Минспорта стать ЗМС можно только на любительских турнирах, а там Анкалаев не знал равных на протяжении нескольких лет. В 2014–2016 годах он неизменно побеждал на чемпионатах России и мира и закончил любительскую карьеру без единого поражения на крупных соревнованиях. Фёдор Емельяненко лично вручал ему приз как лучшему бойцу Союза ММА России и значок заслуженного мастера спорта.

Единственное поражение в профессиональной карьере Анкалаев потерпел при весьма курьёзных обстоятельствах. Проводя первый бой в UFC в ранге чемпиона лиги «Ахмат», он уверенно вёл поединок с шотландцем Полом Крейгом. Россиянин доминировал и в стойке, и в партере, где старался активнее поработать и на последних секундах боя, чтобы получить стопроцентную победу. При этом на мгновение спортсмен потерял концентрацию и позволил сопернику замкнуть на шее треугольник. За секунду до окончания выигранного боя Магомед постучал, видимо, не зная, сколько времени его отделяет от успеха. С тех пор Анкалаев одержал три победы кряду, а Крейг несколько раз оступился, а потому сейчас россиянин не стремится к реваншу с ним.

Хотя у Анкалаева борцовская база, он весьма разносторонний боец, а в последних поединках предпочитает побеждать соперника в стойке, где за счёт нестандартной техники способен вырубить его в самый неожиданный момент. Два самых ярких нокаута в его карьере московские любители ММА могли увидеть воочию. Свою первую победу в октагоне Магомед одержал над польским спортсменом Марцином Прачнио. Россиянин неторопливо начал бой, за пару минут присмотрелся к сопернику и затем поймал его на контратаке ударом левой ногой в голову. После этого поляка пришлось приводить в сознание с помощью врачей. Аналогичной была судьба и недавнего противника Анкалаева на ноябрьском турнире в Москве южноафриканца Дальчи Лунджамбулы, который отправился отдыхать в начале третьего раунда после удара левой ногой в стиле Витора Белфорта. За оба этих нокаута Анкалаев получил премии по $50 тыс.