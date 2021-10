Падали и поднимались: Фьюри и Уайлдер закатили лучший бой века

Перед реваншем Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера больше всего настораживали оценки британца как безоговорочного фаворита. Да, второй бой он выиграл без вопросов, показав полное превосходство над соперником, однако это было почти полтора года назад. Сейчас Фьюри выглядел как боксёр, который уже решил с Уайлдером все вопросы и смотрит ему за спину. А в случае с убийственным панчером, коим является Деонтей, этого делать ни в коем случае нельзя.

К тому же на предматчевой дуэли взглядов Цыганский Король не выглядел как боксёр, который во всём соблюдал спортивный режим. На взвешивании Фьюри показал почти 126 кг. Это, конечно, не 178, сколько он весил во время творческого отпуска, который Александр Емельяненко называл бы романтическим настроением, но это максимальный боевой вес в карьере британца. Его не назовёшь сторонником спортивного режима, его вес скакал на протяжении всей карьеры. Возможно, конечно, это было продолжение плана по подготовке к Уайлдеру, ведь перед вторым боем он тоже набрал и в итоге нокаутировал соперника.

Уайлдер визуально выглядел в блестящей физической форме, хотя он тоже набрал вес. 108 кг — это тоже его карьерный рекорд, однако этот этот вес не выглядел лишним и заметным, а Уайлдер смотрелся очень гармонично, нарастив мышечную массу. Накануне боя соперники обменялись взаимными претензиями. Так, Фьюри остался недоволен тем, что бой будут судить американские судьи, а их симпатии предсказуемо окажутся на стороне соперника, а Уайлдер высказал претензии к перчаткам британца. По его мнению, они имеют недостаточную подкладку, но у комиссии никаких вопросов не осталось.

Главный бой предваряли ещё два интересных поединка тяжеловесов, в том числе и один реванш. Так, опытный финн Роберт Хелениус и во второй раз оказался сильнее поляка Адама Ковнацкого и снова победил его досрочно. К середине боя, когда преимущество Хелениуса было безоговорочным, Ковнацкий начал постоянно бить его ниже пояса и был дисквалифицирован. В соглавном бою вечера кубинец Франк Санчес преподал урок бокса нигерийскому проспекту Эфе Эджагбе и нанёс ему первое в карьере поражение.

Уайлдер начал бой с мощных ударов в корпус, которыми заставил соперника отступать, а Фьюри взял время, чтобы присмотреться к сопернику, но в концовке раунда нанёс на ближней дистанции очень жёсткий правый боковой, от которого Уайлдер сразу бросился в объятия. Уайлдер и дальше старался активно действовать первым номером, несмотря на противодействие британца, который в контратаках был точнее.

В третьем раунде Фьюри уже начал усиливать натиск и перехватывать атаки. Уайлдер донёс тяжёлый удар с правой, но Фьюри смягчил урон движением головой. Соперники продолжили жёстко зарубаться, обмениваясь тяжелейшими бомбами, а после жёсткого правого попадания Уайлдер оказался на канвасе и поднялся весьма тяжело. Пережить следующий раунд Уайлдеру также было непросто, но в какой-то момент он правым вразрез срубил Фьюри, который явно заигрался, а затем и во второй раз оказался на полу на последних секундах раунда после очередного удара американца правой. Два нокдауна за раунд, показалось, что в бою и во всём противостоянии наступил перелом.

После такой зарубы и трёх нокдаунов в дебюте соперники и не думали сбрасывать темп, и уже Фьюри потряс Бронзового Бомбардировщика мощной комбинацией, но американец почти сразу вернул долг коронным размашистым правым. Бой немного успокоился к середине дистанции, но удары Уайлдера по-прежнему несли угрозу для чемпиона. Проблемой для американца стало то, что он очень сильно устал, ноги перестали его слушаться, он стал реже попадать и чаще отступать под натиском оппонента. Фьюри завершил седьмой раунд ещё несколькими жёсткими попаданиями на грани нокдауна, а в следующем отрезке от падения Деонтея спасали уже канаты.

Врач оценивал состояние Уайлдера уже после каждого раунда, но тот словно птица Феникс восставал всякий раз из пепла, а в девятом раунде даже потряс Фьюри комбинацией, но это было лишь разовым всплеском. В остальном Тайсон продолжал доминировать, и ему не хватало лишь разового жёсткого попадания по сопернику, который дрался в полубессознательном состоянии.

К чемпионским раундам устал и британец, который стал чаще виснуть на сопернике, чем проводить комбинации, но правый боковой в концовке девятого раунда зафиксировал второй нокдаун Уайлдера, который оставил американцу шансы только на досрочную победу. Она и пришла, но к британцу, который правым боковым в 11-м раунде уже потушил свет перед мужественным соперником. Уайлдер упал лицом вперёд, не было сомнений, что это нокаут.