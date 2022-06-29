«Овечкина за гражданство США не цепляете»: Мехонцев о ситуации Бетербиева Чемпион ОИ Мехонцев поддержал Бетербиева в ситуации с флагом Канады

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Артур Бетербиев

Олимпийский чемпион по боксу 2012 года Егор Мехонцев отреагировал на выход чемпиона WCB, IBF и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева на бой с американцем Джо Смитом — младшим под канадским флагом. По словам Мехонцева, в жесте Бетербиева нет ничего предосудительного.

Все любят Овечкина, говорят, какой он классный патриот. У него тоже есть американское гражданство, что вы его за это не цепляете? Жизнь его ставит в такие условия. Он же не продал кого-то, не предал, не слил какую-то информацию, не дай бог, конечно. Просто отбоксировал, побил нашего политического врага, американца. Заработал хорошие деньги, заплатил налоги, — цитирует Мехонцева «Чемпионат».

18 июня Бетербиев во втором раунде нокаутировал американца Джо Смита — младшего и объединил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 кг. Он стал обладателем чемпионских поясов в полутяжелом весе: титулов WBC и IBF (принадлежавших ему же) и пояса WBO (принадлежавшего Смиту).

Ранее Бетербиев заявил, что готов провести бой с соотечественником Дмитрием Биволом. При этом спортсмен отметил, что не знает, как сложится его будущее.