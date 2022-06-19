Бетербиев нокаутировал Смита во втором раунде боя за титулы Бетербиев нокаутировал Смита во втором раунде боя за титулы

Фото: UCNlive/ twitter.com

Артур Бетербиев

Россиянин Артур Бетербиев объединил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 кг. Это случилось после того, как 37-летний российский спортсмен нокаутировал 32-летнего американца Джо Смита — младшего во втором раунде главного события вечера бокса в Нью-Йорке.

Предполагалось, что бой на арене «Мэдисон Сквер Гарден» будет состоять из 12 раундов, но непобедимому Бетербиеву хватило двух, чтобы стать обладателем трех чемпионских поясов в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF (принадлежавшие ему же) и пояс WBO (принадлежавший Смиту).

На вечере бокса компании Top Rank в Нью-Йорке россиянин одержал 18 победу (все нокаутом) в 18 поединках.

Ранее стало известно, что в декабре 2021 года Артур Бетербиев одержал победу нокаутом над американцем Маркусом Брауном и защитил титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC и IBF. Поединок прошёл в рамках боксёрского вечера в Монреале и продлился девять раундов.