Олейник: американцы скупают оружие из-за коронавируса

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Российский боец UFC Алексей Олейник рассказал, что американцы массово скупают оружие для собственной самообороны. Всё это происходить на фоне пандемии коронавируса.

Спортсмен проживает в штате Флорида. По его словам, в городе не осталось оружия в магазинах. Он считает, что местные жители обеспокоены ростом преступности из-за кризиса, спровоцированного пандемией.

Есть ли у меня самого оружие? Конечно. Последнее ружье приобрел полтора месяца назад. У меня и до этого было оружие. И в Москве тоже, - цитирует «Спорт-Экспресс» слова бойца.

Как писал NEWS.ru, стоимость шестидневной госпитализации для больных коронавирусом в США составит $73 300. Для застрахованных пациентов оплата услуг обойдётся в $38 220.