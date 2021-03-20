Околи нокаутировал Гловацкого и стал чемпионом по версии WBO

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Британский боксёр первого тяжёлого веса Лоренс Околи (16-0, 13 КО) победил нокаутом в шестом раунде поляка Кшиштофа Гловацкого (31-3, 19 КО) и стал чемпионом мира по версии WBO.

Околи с первого раунда перебивал соперника в жёстких разменах, превосходил в скорости и рассёк ему правую бровь. К середине боя его преимущество стало более заметным, а в шестом раунде после правого хука британца Гловацкий оказался на настиле ринга и уже не смог подняться.

Для Гловацкого это поражение стало вторым подряд и, по сути, поставило крест на его надеждах вернуть себе чемпионский пояс. Два года назад в рамках Всемирной боксёрской суперсерии он также проиграл досрочно литовцу Майрису Бриедису.

Как сообщал NEWS.ru, российский боксёр Артур Бетербиев остался недоволен своим выступлением в поединке с немцем Артуром Дайнесом за титул чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе.