Нурмагомедов обошёл Бузову и возглавил рейтинг Forbes

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг «40 до 40», заработав $16,5 млн,
Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (15,1 млн) идет на четвертой строчке.Кроме того, в десятке рейтинга еще один хоккеист — 28-летний Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (13,3 млн.), занимающий девятую строчку рейтинга.
Места в рейтинге распределялись согласно двум критериям: финансовым доходам (с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года) и популярности, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, поисковых запросов, количества подписчиков в Instagram и YouTube.
Ранее чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что осенью намерен защищать чемпионский титул в бою против Джастина Гейтжи, писал NEWS.ru.
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