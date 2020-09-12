Нурмагомедов рассказал об отношениях с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/963fdccc-f53f-11ea-81b3-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношениях с американцем Джастином Гейтжи, который будет его соперником на турнире UFC 25 октября.

По словам 31-летнего россиянина, он не может назвать Гейтжи своим другом, хотя они уважают друг друга. Нурмагомедов даже вспомнил, как однажды американец помог при весогонке, сообщает Sport24.

При этом, считает Нурмагомедов, тёплые взаимоотношения вне октагона никак не проявятся в предстоящем поединке.

Лупить друг друга будем не по-детски, — отметил россиянин.

Бой Нурмагомедова и Гейтжи возглавит UFC 254.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хабиб Нурмагомедов рассказал: он должен заработать на поединке с американцем Джастином Гейтжи больше, чем с Дастином Порье. По его словам, после Гейтжи он готов устроить бой с любым соперником, кто выиграет у Дастина Порье, или с Жоржем Сен-Пьером, если тот согласится вернуться.