Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на победу Гейтжи на турнире UFC

11:18, 10 мая 2020 12
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу американца Джастина Гейтжи над своим соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.

В этом спорте, и особенно в этом весе, всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину, если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

При этом россиянин отметил, что он ещё повоюет.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что Джастин Гейтжи (22-2) победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона (25-4) и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.

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