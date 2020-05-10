Нурмагомедов отреагировал на победу Гейтжи на турнире UFC

https://static.news.ru/photo/cfa9221c-9297-11ea-99f3-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу американца Джастина Гейтжи над своим соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.

В этом спорте, и особенно в этом весе, всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину, если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

При этом россиянин отметил, что он ещё повоюет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джастин Гейтжи (22-2) победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона (25-4) и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.