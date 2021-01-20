Нурмагомедов опроверг слухи о возвращении в ММА

https://static.news.ru/photo/5e6497ca-5b1f-11eb-85f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о том, что он передумал завершать карьеру и намерен вернуться в бои.

Никто не знает, что будет завтра. В ближайшее время у меня даже нет планов насчет UFC. Даже мыслей нет по поводу подготовки к боям. Должна быть какая-то мотивация, какой-то голод. Нет этого. Я не чувствую этого. Самое ценное, что у меня есть, это мама, так что давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму, — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

В настоящее время Нурмагомедов находится в Абу-Даби, где готовит к поединкам своих одноклубников, а также проводить переговоры с руководством UFC о возможном реванше с Конором Макгрегором, которуму прежде нужно победить Дастина Порье.

Как писал NEWS.ru, российский боец UFC Алексей Олейник оценил шансы своего одноклубника по American Top Team Дастина Порье справиться с Конором Макгрегором в поединке за статус претендента на чемпионский титул в лёгком весе.