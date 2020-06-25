Нурмагомедов назвал лучший университет России

Фото: Plekhanov Russian University of Economics / РЭУ Плеханова/facebook.com

Американский боец Ultimate Fighting Championship Хорхе Масвидаль признался, что уважает чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Я уважаю Хабиба. Он сильный спортсмен. Мне нравится то, что он предлагает зрителям, его подход делу. Он не болтает просто ради раскрутки боя. Но если ему не нравится соперник, то...