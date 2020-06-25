Единоборства

Нурмагомедов назвал лучший университет России

15:15, 25 июня 2020
Фото: Plekhanov Russian University of Economics / РЭУ Плеханова/facebook.com

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучшим университетом России РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Боец разместил фотографию Российского экономического университета на своей странице в Instargam и подписал кадр «Лучший университет».

Нурмагомедов учится на факультете дистанционного обучения РЭУ и неоднократно проводил встречи со студентами в стенах учебного заведения.

Как писал NEWS.ru, американский боец Ultimate Fighting Championship Хорхе Масвидаль признался, что уважает чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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