Нурмагомедов назвал лучший университет России

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучшим университетом России РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Боец разместил фотографию Российского экономического университета на своей странице в Instargam и подписал кадр «Лучший университет».
Нурмагомедов учится на факультете дистанционного обучения РЭУ и неоднократно проводил встречи со студентами в стенах учебного заведения.
Как писал NEWS.ru, американский боец Ultimate Fighting Championship Хорхе Масвидаль признался, что уважает чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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