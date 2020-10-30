Потасовка произошла между боксёрами во время взвешивания в Сочи

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В Сочи перед боксёрским турниром, главным событием которого станет возвращение российского тяжеловеса Мурата Гассиева, прошла церемония взвешивания. Как сообщает пресс-служба телеканала РЕН ТВ, Гассиев показал на весах 104,6 кг, а его соперник Нури Сефери — 102,8 кг.

Также церемония взвешивания запомнилась потасовкой с участием боксёров полусреднего веса россиянина Эдгара Гукасяна и танзанийца Эммануэля Амоса. Амос оттолкнул россиянина во время дуэли взглядов, а тот отвесил ему пощёчину, после чего разгорающийся конфликт погасили тренеры.

Как писал NEWS.ru, британский боксёр-тяжеловес Дерек Чисора попытался спровоцировать украинца Александра Усика перед боем, который пройдёт 31 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».