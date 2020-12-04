Мартынов сразится с обидчиком Штыркова в главном бою турнира RCC 8

Уральская лига RCC проведёт очередной турнир по смешанным единоборствам в Екатеринбурге 19 декабря.
Как сообщает пресс-служба лиги, в главном бою вечера перспективный российский средневес Сергей Мартынов (13-3) сразится со швейцарцем Ясубеем Эномото (20-12).
Эномото успешно выступал на других турнирах лиги, одержал победу над Михаилом Рагозиным и нанёс первое поражение в карьере Ивану Штыркову. Для Мартынова бой со Швейцарским Самураем станет самым серьёзным вызовом в карьере после победы над ветераном Bellator Михаилом Царёвым.
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