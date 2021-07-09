Макгрегор сломал ногу, но сохранил лицо и карьеру

Самый ожидаемый поединок 2021 года на турнире UFC 264 завершился драмой. После жёсткой трёпки, полученной в первом раунде, Конор Макгрегор не смог продолжить бой из-за перелома ноги, а Дастин Порье выиграл у ирландца трилогию и теперь готов драться за долгожданный чемпионский титул в лёгком весе. Впрочем, Макгрегор уверен, что ещё ничего не закончено.

У Макгрегора не было шансов

Большинство экспертов сходились во мнении, что если Конор Макгрегор и сможет выиграть этот бой, то только нокаутом в первом раунде, так как на долгий и упорный поединок с крепким соперником у него не хватит выносливости. Однако даже стартовая пятиминутка получилась у ирландца неудачной. Он несколько раз атаковал наскоками, но Порье не только выдержал его удары, но и всегда отвечал на них своими попаданиями, а затем перевёл бой в партер, где имел тотальное преимущество, разбивая ирландца сверху. Где-то в концовке он получил травму ноги, из-за которой врач остановил поединок и не разрешил ему выйти на второй раунд. Впрочем, и так было понятно, что этот бой ирландцу не вывезти.

Макгрегор проиграл сражение, но спас карьеру

Как ни странно, но такой исход боя для Конора — лучший из всех возможных. В случае обычного разгромного поражения он окончательно бы лишился статуса топового бойца и стал бы менее интересен. Порье в двух боях полностью показал своё превосходство над соперником, который по-прежнему силён в трештоке, но уже никогда не будет так хорош в боях, как раньше. Перелом ноги позволил Макгрегору сохранить лицо во всех смыслах этого слова.

Теперь он не проигравший и побитый экс-чемпион, а жертва трагедии, как в своё время Андерсон Силва и многие великие, а потому у него будет достаточно времени для полного восстановления после травмы и шанс провести бой с комфортным соперником, вроде того же Дональда Серроне, или завершить трилогию с Нейтом Диасом. После этого можно будет организовать и четвёртый бой с Порье за ещё большие деньги. UFC получила идеальный исход боя, где Макгрегор остался в большой игре, а Порье получил заслуженный титульный бой с Шарлесом Оливейрой, где он будет фаворитом, а после этого на него можно будет бросать стилистически неудобного Ислама Махачева, которого Хабиб Нурмагомедов оставил своим наследником.

Из ботинка пей до дна

В Австралии существует старинная традиция — выпивать из обуви. Раньше это делали из изящной дамской туфельки, но брутальные парни из местных аборигенов, вроде тяжеловеса Тая Туйвасы, делают это и из своих ботинок. Австралиец уже несколько раз таким образом праздновал победы в UFC, причём делал это прямо в октагоне. В этот раз он эффектно нокаутировал американца Дэна Харди, а потому повторил любимый трюк. Но самое интересное началось, когда он покинул октагон. Таю в ботинок начали наливать пиво фанаты, а кто-то предложил выпить из своей собственной обуви. Туйваса не отказал никому, поправ все главные постулаты новой пандемийной реальности.

Мексиканский бокс и сломанный нос

Единственная россиянка в UFC Яна Куницкая будет ещё долго вспоминать встречу с мексиканкой Иреной Алданой, которая непрофессионально отнеслась к весогонке и вышла на бой с перевесом в 2 кг. В противостоянии схожих по стилю соперниц всё решила ударная мощь. Начала Яна поединок очень активно и была точнее в разменах с дистанции и не уступала сопернице в мощи в клинче, однако у Алданы оказался один козырь, бить который нечем, — это ударная мощь. В первой контратаке она, судя по всему, сломала Куницкой нос, после чего она уже не могла полноценно дышать и держать удар. Избиение закончилось в партере за несколько секунд до конца первого раунда.

Выносливость снова подвела Ахмедова

Российский средневес по прозвищу Росомаха по своим техническим характеристикам мог бы стать топовым бойцом, если бы не пробитый бензобак, который много раз его подводил. Третьи раунды стали для Омари Ахмедова настоящим кошмаром, и большинство из них он безоговорочно проиграл. А потому шансы Ахмедова на победу могли быть ощутимы, только если бы он выиграл первые два раунда в одни ворота или завершил бой досрочно. В бою с Брэдом Таваресом россиянин был активнее и точнее в первой половине боя, но так и не сумел добиться ощутимого перевеса, а концовку вчистую забрал бразилец, из-за чего Омари потерпел очередное обидное поражение.

Бороться с этой проблемой Ахмедов пробовал по-разному, и поначалу переход в средний вес оказался действенной мерой. Он действительно выиграл несколько важных боёв, вошёл в топ-15 среднего веса и даже получил шанс приблизиться к титульному бою за счёт победы над экс-чемпионом Крисом Уэйдманом. Но тут его подвела выносливость. После проигрыша ничем особо не примечательному бразильскому ветерану Таваресу Ахмедов может покинуть и топ-15 рейтинга. В 34 года ему будет уже сложно что-то изменить коренным образом, да и нокаутирующего удара, чтобы рассчитывать на быстрые победы, в его арсенале нет.