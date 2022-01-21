Ломаченко поздравил Хабиба с 10-летием дебюта в UFC

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Украинский боксёр Василий Ломаченко поздравил российского бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с 10-летним юбилеем дебюта в организации. Запись боксёр сделал в Instagram.

Пример, — написал Ломаченко в комментарии под постом Нурмагомедова, посвящённым 10-летию его дебюта.

Нурмагомедов был чемпионом UFC с 2018 по 2020 годы. Последний бой россиянин провёл в октябре 2020-го, во втором раунде «задушив» американца Джастина Гейджи. В общей сложности на его счету 29 боёв, в каждом из которых он победил.

19 января президент UFC Дэйна Уайт не включил Хабиба в список лучших бойцов в истории.

12 декабря Ломаченко одержал победу над американцем Ричардом Комми единогласным решением судей. Поединок проходил в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден». Боксёр появился на ринге с флагом родного города Белгород-Днестровский вместо флага Украины, за что его раскритиковали соотечественники.