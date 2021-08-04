Легкоатлеты — вовсе не туристы: кто возьмёт медали в четверг

После скромной среды, где кроме синхронисток похвастать никому нечем, нас ждёт более оптимистичный день с розыгрышем 27 комплектов наград, где и на нашей улице должен быть праздник. Рассказываем по порядку за кем следить и за кого болеть.

Мал, да силён — два угодья в нём

Хасавьюртовский малыш ростом всего 157 см Заур Угуев считается в борьбе лучшим в мире «мухачем», но сегодня он заставил поволноваться всех дважды, когда чуть не проиграл в первом и втором круге и лишь на последних секундах проводил решающие приёмы. В полуфинале он уже раскатал иранца и хочется верить, что «проснулся». В финале соперником Заура станет индус Рави Кумар Дайя, которого он побеждал в полуфинале чемпионата мира два года назад, но с тех пор 23-летний парень мог стать сильнее, а потому Угуеву нужно держать ухо востро и не расслабляться с начала схватки.

Два претендента на бронзу

Выступающий в весе до 86 кг осетин Артур Найфонов бодро провёл первые две схватки, но в полуфинале уступил сильнейшему иранцу Хассану Яздани, действующему олимпийскому чемпиону и двукратному чемпиону мира. При такой сетке бронза для него была изначальной целью и добыть её он должен в схватке с победителем противостояния между узбеком Джавраилом Шапиевым и швейцарцем Штефаном Райхмутом. Призёру Олимпиады в Рио Валерии Кобловой будет гораздо сложнее добыть первую медаль для женской команды. Сначала ей надо справиться с молодой индианкой Аншу Малик, а затем с болгаркой Эвелиной Николовой.

Артур Найфонов Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press

Золото Олимпиады достанется профессионалу

Когда-то профессиональным боксёрам запрещалось участвовать в Олимпийских играх, но сейчас олимпийцы и шлемы сняли и профи пустили. Обладатели поясов, понятное дело, на Игры не бросились, но начинающий небитый чемпион Азии по версии WBA Альберт Батыргазиев мечтает на высокой ноте проститься с олимпийским боксом. В предыдущих двух боях он уже посрамил скептиков, вытащив два тяжелейших поединка с монголом и кубинцем, а в финале будет противостоять американцу Дьюку Рэгану, который тоже имеет четыре победы по профи. Батыргазиев фаворит, но как бы на нём не сказались предыдущие изнурительные поединки.

Летающая Анжелика

С такой надеждой женские прыжки с шестом на Олимпийских играх мы не ждали со времён Елены Исинбаевой. На фоне того, как другие звёзды российской лёгкой атлетики один за другим выбывают из борьбы, Анжелика поразила в квалификации своим спокойствием и уверенностью в покорении высоты. Другим участницам повезло меньше, пришлось делать свои попытки в дождь. В финале основная борьба развернётся между россиянкой, американкой Кэти Нэджотт и действующей олимпийской чемпионкой из Греции Екатерини Стефаниди.

Анжелика Сидорова Li Ming/XinHua/Global Look Press

Российская ходьба ещё жива

После десятков допинговых скандалов, фактического разгрома уже печально известной саранской школы ходьбы и пожизненного бана одиозного тренера Виктора Чёгина казалось, что от российской ходьбы останется выжженная земля, но ростки стали появляться на той почве, которой не коснулся мордовский «доктор смерть». Василий Мизинов из Магнитогорска впервые заявил о себе три года назад, взяв бронзу на чемпионате Европы. Годом спустя, он стал уже вторым на чемпионате мира, ну а завтра попробует бросить вызов действующему чемпиону мира и домашнему фавориту Тосикацу Яманиси.

5 августа. Разыгрывается 27 комплектов наград

0:30 Плавание на открытой воде. Мужчины. 10 км

5:00-15:40 Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок, ядро, 110 м/б, ходьба на 20 км, 400 м, десятиборье. Женщины. Шест, семиборье

5:27-6:34 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 200 м. Байдарка-одиночка. 1000 м. Байдарка-двойка. Женщины. 200 м. Каноэ-одиночка. 500 м. Байдарка-одиночка

6:30 Скейтбординг. Мужчины. Парк

7:00 Волейбол. Мужчины ½ финала. Россия — Бразилия

9:30 Водное поло. Женщины ½ финала. США — Россия

9:35 Бокс. Мужчины. До 57 кг

9:00 Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Личное первенство

11:45-11:55 Велотрек. Женщины. Кейрин. Мужчины. Омниум

11:00 Футбол. Женщины. Матч за третье место

12:15 Борьба. Мужчины. Вольная борьба. До 57 кг, до 86 кг. Женщины. Вольная борьба. До 57 кг

13:00 Хоккей на траве. Мужчины. Финал

13:30 Настольный теннис. Женщины. Команды

13:30 Каратэ. Женщины. Ката, кумитэ до 55 кг. Мужчины. До 67 кг

15:10 Скалолазание. Мужчины. Комбинация