Кремлёв дал советы боксёру Гассиеву перед возвращением на ринг

https://static.news.ru/photo/c16aa6ae-1789-11eb-a14e-fa163e074e61_660.jpg Мурат Гассиев Фото: murat_gassiev/instagram.com

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, чего должен остерегаться Мурат Гассиев во время боя с албанцем Нури Сефери. Их поединок состоится в Сочи 31 октября и станет дебютом Гассиева в тяжёлом весе.

Мы ждем от Мурата только победы, желаем ему успехов в предстоящем бою. Соперник — непростой и опасный боксер. Главное для Мурата — сразу не бросаться в драку. Нужно действовать хладнокровно, нужна лишь спортивная злость. Именно в этом заключается главное желание любого боксера, — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Гассиев провёл свой последний бой в июле 2018 года, когда в финале Всемирной боксёрской суперсерии уступил по очкам украинцу Александру Усику. С тех пор он решил перейти в тяжёлый вес, но дебют несколько раз откладывался по разным причинам.

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