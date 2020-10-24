Боец Фёргюсон назвал Нурмагомедова тупицей и пообещал скорую встречу

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Американский боец ММА Тони Фёргюсон обозвал россиянина Хабиба Нурмагомедова тупицей и пообещал ему скорую встречу.

Американец опубликовал в Instagram в формате сториз фотографию с совместной с Нурмагомедовым пресс-конференции.

Скоро увидимся, тупоголовый, — подписал он изображение.

В минувшие выходные российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов одержал победу над другим американским бойцом Джастином Гэтжи. Этот бой стал 29-ой победой Нурмагомедов, после бой россиянин объявил о завершении карьеры, сообщал NEWS.ru.

Ранее промоутеры неоднократно пытались организовать бой между Нурмагомедовым и Фёргюсоном, однако поединок отменялся пять раз.