Боец Фёргюсон назвал Нурмагомедова тупицей и пообещал скорую встречу

Американский боец ММА Тони Фёргюсон обозвал россиянина Хабиба Нурмагомедова тупицей и пообещал ему скорую встречу.
Американец
Скоро увидимся, тупоголовый, — подписал он изображение.
В минувшие выходные российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов одержал победу над другим американским бойцом Джастином Гэтжи. Этот бой стал 29-ой победой Нурмагомедов, после бой россиянин объявил о завершении карьеры, сообщал NEWS.ru.
Ранее промоутеры неоднократно пытались организовать бой между Нурмагомедовым и Фёргюсоном, однако поединок отменялся пять раз.