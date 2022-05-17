Костя Цзю: Тимофей готов к бою за звание абсолютного чемпиона мира Костя Цзю: Тимофей готов к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с Джермеллом Чарло

Тимофей Цзю / Фото DAN HIMBRECHTS/EPA/TASS

Бывший абсолютный чемпиона мира в первом полусреднем весе Костя Цзю в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что его сын Тимофей готов встретиться с американцем Джермеллом Чарло, который накануне стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. Цзю-старший считает, что обладатель титулов по версиям WBA, WBA, IBF и WBO должен встретиться с его сыном исходя из спортивного принципа.

Тимофей сейчас является первым номером рейтинга. Он однозначно готов к поединку с Чарло, — сказал Цзю-старший.

В крайнем поединке Чарло нокаутировал Брайана Кастаньо, завоевав титул по версии WBO, которым владел аргентинец. Тимофей Цзю в последнем поединке победил американца Террелла Гаушу, побывав в нокдауне в первом раунде. Ранее уроженец Австралии был назван официальным претендентом на титул WBO.

Кроме того, в этом году в профессиональном боксе дебютировал ещё один сын Кости Цзю — Никита. Соперником младшего сына Константина стал австралиец Аарон Стал — Цзю-младший победил нокаутом.