Конор Макгрегор съел пчёл на видео

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор съел пчёл.
Макгрегор показал на видео маленькую баночку с сушёными пчёлами, а потом съел несколько насекомых.
Как писал NEWS.ru ранее, Конор Макгрегор снова написал оскорбительный твит о российском бойце Хабибе Нурмагомедове. В своём послании ирландец назвал своего давнего неприятеля снующей и прячущейся крысой и подчеркнул, что тот позорит «настоящие» бои.
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