Конор Макгрегор съел пчёл на видео

https://static.news.ru/photo/6a3168c0-a4f5-11ea-b98d-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор съел пчёл.

Макгрегор показал на видео маленькую баночку с сушёными пчёлами, а потом съел несколько насекомых.

Как писал NEWS.ru ранее, Конор Макгрегор снова написал оскорбительный твит о российском бойце Хабибе Нурмагомедове. В своём послании ирландец назвал своего давнего неприятеля снующей и прячущейся крысой и подчеркнул, что тот позорит «настоящие» бои.